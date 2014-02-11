版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 15:44 BJT

印度经济：1月贸易逆差缩窄，因黄金白银进口下降77%

路透新德里2月11日 - 印度1月贸易逆差收窄，因黄金和白银进口量下降了77%，同时出口上升，这令该国的经常帐收支前景得到改善。

贸易部表示，已经建议放宽对黄金进口的限制。

一位贸易部官员周二称，印度1月贸易逆差为99.2亿美元，去年12月的贸易逆差为101.4亿美元。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐