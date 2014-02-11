版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 15:35 BJT

投行观点：巴克莱调升信和置业评级至“与大市同步”，因资产负债表转强

路透香港2月11日 - 投行巴克莱资本周二发表报告，将信和置业 的评级调升至“与大市同步”，指虽然该行对香港房地产市场前景看法审慎，但相信信置积极推新楼盘将可进一步增强公司资产负债表和盈利的可预见性。

报告指出，过去三个月信置推出了湾仔住宅新盘囍滙第二期及观塘观月桦峯为其锁定了近67亿港元的应占销售收入，估计公司的净现金由去年6月底的17.5亿港元大幅增加至75亿港元。

此外，巴克莱表示信置预售锁定的收入增加了公司盈利的可预见性，按现股价计其股息收益率达4.9%，是该行跟踪的香港地产股中，其中一家息率最高的股份，再加上信置在增加土地储备方面财政自律，遂将目标价对资产净值折让收窄5%，至35%，因此上调目标价7%至10.4港元，并调高投资评级。

信置午盘尾段股价升0.98%，报10.32港元。大盘恒生指数 升1.77%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐