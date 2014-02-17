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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:08 BJT

重发-背景资料：中国跨境贸易及直接投资人民币结算量一览

(补上标题漏字)

路透香港2月17日 - 中国人民银行周六公布，2014年1月跨境贸易人民币结算业务为5,502亿元，环比减少4.86%，较上年同期增加75.22%。

1月货物贸易结算为3,683亿元，较前一个月的3,486亿元增5.65%。

2013年全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿（兆）元，较上年的2.94万亿元同比大增57%，反映出人民币国际化持续推进下，货币使用度飞速增长。

欲浏览中国人民币跨境贸易结算增长，请点选：(link.reuters.com/vyp86v)

以下为中国人民银行公布的跨境贸易人民币结算量及直接投资人民币结算量数据(单位：亿元人民币)

跨境贸易 货物贸易 服务贸易 对外直接 外商直接

人民币结算 及其他 投资 投资 2014. 1 5,502 3,683 1,819 150 465 2013.12* 5,783 3,486 2,297 194 984 2013.11 5,064 3,414 1,650 108 323 2013.10 3,853 2,600 1,253 32 371 2013.09* 4,009 2,539 1,532 67 632 2013.08 3,521 2,242 1,279 213 277 2013.07 3,570 2,319 1,251 22 279 2013.06* 3,587 2,091 1,395 78 424 2013.05 3,643 2,285 1,358 35 215 2013.04 3,270 2,232 1,038 27 202 2013.03* 4,205 2,864 1,380 61 338 2013.02 2,655 1,871 784 8 155 2013.01 3,140 2,257 883 11 281 2012.12* 3,529 2,491 1,023 39 557 2012.11 3,038 2,244 794 21 232 2012.10 2,333 1,665 668 11 176 2012.09* 2,830 1,931 886 10 285 2012.08 2,710 1,900 810 12 200 2012.07 2,441 1,683 758 12 142 2012.06 2,593 1,689 904 35 164 2012.05 2,160 1,476 684 30 160 2012.04 1,962 1,355 607 93 124 2012.03 2,613 1,879 734 8 219 2012.02 1,907 1,336 571 4 116 2012.01 1,284 951 333 17 135

注：*为依照季度及年度数字计算而得。(完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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