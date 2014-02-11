CNH动态：人民币即期持续小跌，但未脱区间波动态势

路透香港2月11日 - 离岸人民币即期汇价 周二连续第三天下跌，但未脱离区间波动态势。今日购汇力道较大，但午后亦见人民币买盘，趋势仍不明显。
交易员指出，由于海外市场动荡以及中国经济成长力道放缓，抑制积极作多人民币的意图，然而，目前亦未有人预期人民币会大贬，导致盘势较为迟滞。预料短期区间在6.0200-6.0500。
“除非境内情况起了很大变化，我们不认为人民币会大贬，央行看起来对人民币大贬的容忍度也不高。”一外资行人士说。
他指出，境内结汇力量倾向人民币升值，人民币还有国际化等长期因素在，预料人民币即便下跌，回跌的幅度也不会太深。
本地时间下午5:54时，离岸人民币 报6.0373，上日尾盘在6.0350，盘中区间在6.0350-6.0393间，境内外价差微幅收窄至233点，上日约为236点。
一美系外资行人士指出，目前境内外价差仍较阔，在境内汇价较为僵固之际，离岸可能会持续见美元／CNH买盘，直到价差收窄至100-150点以内。
此外，人民币国际化脚步推进之余，海外投资人渐渐注意到人民币交易价值，在伦敦开盘人民币买盘亦明显增加，多来自于避险基金及资产管理需求。在亚洲交易渐淡之际，少量的买盘往往推动人民币价格。
境内人民币 收低0.02%至6.0606，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，盘间则时有购汇盘出现打压人民币升势，并怀疑购汇力量有干预意图。短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘整。
新加坡元带领新兴亚币上扬，因美元在美联储主席叶伦国会证词发表前全线走软。叶伦今日稍晚将在美国众议院金融服务委员会讲话。外界猜测叶伦对美国经济持乐观看法，但其仍会强调利率将在较长一段时间内维持在低水准。
人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1110/6.1145，上日报6.1120。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)