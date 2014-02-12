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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 10:12 BJT

中国数据：1月进口铁矿砂8,683.5万吨，进口原油2,815.5万吨--海关

路透北京2月12日 - 中国海关周三公布，2014年1月中国进口铁矿砂8,683.5万吨，进口原油2,815.5万吨。去年12月进口量分别为7,338万吨和2,678万吨。

海关并公布，1月进口未锻造铜及铜材进口53.6万吨，去年12月为44.1万吨；进口大豆 591.4万吨，去年12月为进口740万吨。(完)

欲览详情，请点击海关新闻稿链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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