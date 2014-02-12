中国数据：1月进口铁矿砂8,683.5万吨，进口原油2,815.5万吨--海关

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。