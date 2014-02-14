《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2月10-14日)中国重要财经新闻：

【经济/政策】

--中国央行：综合运用多种工具保持适度流动性，稳定市场预期 中国央行发布去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国1月通胀数据温和开局，PPI连降两年凸显经济有忧 中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。

--《焦点》欧美复苏撑起中国1月外贸“开门红”，前景谨慎乐观 受欧美经济回暖推动，中国1月外贸迎来“开门红”，进出口同比增速超预期跃升至双位数。但考虑到春节因素的扰动，业内人士认为需等待2月数据出炉后再综合判断，目前对外贸前景仍不能太过于乐观。

--中国重点基础设施建设向西部倾斜，着力解决交通和水利短板 中国国家发改委称，今年继续推进西部基础设施建设，推动国家重点基础设施建设向西部地区倾斜，加快完善铁路、公路骨架网络，推动重大水利工程建设，着力解决西部地区交通和水利两块“短板”问题。

--中国酝酿机构重组，环保部或扩权 中国政府可能赋予环保部在资源方面新的权力，环保部或将取得对未来相关项目的否决权，并在处罚污染单位取得更大权限。与领导层有关的消息人士告诉路透，中国政府正考虑下月对各部委进行全面重组，可能撤销国土资源部，将其部分职能并入环保部。

--中国经济：新一轮“走出去”支持政策酝酿推出，重点化解产能过剩 中国证券报周二报导，中国相关部门正酝酿推出新一轮“走出去”支持政策，包括编制境外经济合作区国别产业投资综合指引，强化财税、金融政策支持等，而化解过剩产能是新一轮“走出去”政策支持的重点。

--《综述》中国1月大宗商品进口创纪录高位，然前景仍不确定 中国1月原油、铁矿石和铜的进口量纷纷触及纪录高位，不过这一意外强劲势头部分归因于春节假期前的库存囤积，并非完全代表基本消费需求强劲。同时，数据显示，1月中国进出口总价值同比攀升10%左右，大幅超越预期，提升了对中国经济体质的乐观看法。

--中国外汇：人民币应尽快采取浮动汇率机制--专家 中国社科院学部委员余永定近日撰文指出，中国外汇储备已接近4万亿美元，继续增加的每1美元所带来的边际成本都远远高于潜在收益，继续积累外汇储备毫无疑问不利于生产。中国人民银行要停止干预外汇市场，即尽快采取浮动汇率机制，这将能阻止中国外汇储备的增加。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：去年末SLF余额缩至1,000亿元，当年SLF累计发放23,650亿 中国央行公布，2013年末，常备借贷便利(SLF)余额为1,000亿元人民币，较6月末的年内高点下降3,160亿元；当年SLF累计发放23,650亿元。 --中国央行：2013年底官方黄金储备维持于1,054吨未变 中国人民银行数据显示，截至2013年底时，中国官方黄金储备仍持平于1,054吨。并未如此前媒体报导出现激增。央行官方网站最近更新了“黄金和外汇储备”报表，显示2013年全年的黄金储备维持在3,389万盎司（即1,054吨）。中国央行过去近五年来所公布的官方黄金储备一直停留在1,054吨，仅占中国庞大的外汇储备的1%左右。

--《焦点》中国重启银行理财银行间债市新开户，引导向第三方托管转型 暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得中国央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型，不过由于涉及银行托管费收益分流及流程改造，未来执行力度尚待观察。

--中国金融：信托业协会称信托资产质量优良，不可能发生系统性风险 中国信托业协会发布的最新报告称，信托资产质量到目前为止总体表现相当优良，不可能发生系统性风险，所谓的系统性风险显然是被夸大了。报告表示，2013年，信托业信托资产规模虽然再创历史新高，但增速已有趋缓之势，发展开始显现疲态。

--《焦点》中诚信托事件引发监管升级，券商资管通道业务半开半闭 备受瞩目的中诚信托兑付事件虽有惊无险化解，但却给中国监管层敲响警钟。为防止信用风险事件在券商资管业爆发，中国证券业协会近日对涉及客户较多的通道型集合资管计划开始踩刹车。不过通道业务的合作双方对此反应淡然。业内人士分析，该项新规的出台，可能更多体现防患于未然的监管意图。

--中国金融：银监会启动筹建信托产品登记系统调研 困扰中国信托产品二级转让难题的登记系统有望推进。证券时报周三报导，银监会已于近日启动信托产品登记系统的调研工作，其中包括向信托公司发放调查问卷，征求信托产品登记系统建设的具体方案。

--标普：2014年中资银行业利润率将进一步下滑 由于中国的政策制定者或维持偏紧的市场流动性，同时放宽对金融业的管制，评级机构标准普尔周四发布报告称，料今年国内银行业贷款质量和利润率将进一步下滑。但获其评级的国内主要银行未来12个月的信用状况将维持适当。标普资深董事廖强表示，“我们认为2014年中国国内银行的贷款质量将明显恶化。”

--中国金融：东方资产静候改制方案落地，拟最早2015年底上市

在中国信达 去年底赴港上市并受热捧之后，中国其他资产管理公司上市规划也浮出水面。据上海证券报周五报导，中国东方资产管理公司近日明确提出，如果公司改制方案在今年上半年获批，将争取2015年年底或稍晚一点时间实现集团整体上市。

--中港个股：匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行 按市值计中国第四大银行--中国银行 称，该行增设匈牙利分行的申请已获批，匈牙利政府支持中国银行成为当地人民币业务清算行。 --离岸人民币：台湾金管会正研议建构宝岛债次级市场，希望上半年有雏型 台湾金管会主委曾铭宗表示，金管会旗下证期局正研议建构宝岛债次级市场，希望今年上半年能有雏形。但建构次级市场需要一定条件，包括初级市场发行量够大、产品定位的区分，以及专业投资人不要锁住筹码不释放等。

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--中国能源：成品油价格本次不作调整，因调价金额不足--发改委 继成品油价格今年来连续两次下调后，中国国家发展和改革委员会周三称，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

--中国环保：国务院要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务 中国国务院周三召开常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排100亿元人民币专项资金，对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。

--中国黄金：2013年黄金产量同比增6.2%至逾428吨历史新高--行业网站 中国黄金协会网站发布数据称，2013年中国黄金产量同比增长6.23%至428.16吨的历史新高，连续第七年居于世界第一。2013年中国黄金消费量同比增长41.36%，至1,176.4吨的纪录新高。

--焦点:阿里巴巴提议收购高德软件，对后者估值为15.8亿美元 中国最大的电商公司--阿里巴巴集团 提出收购电子地图与导航企业高德软件 的建议，其出价对高德的估值为15.8亿美元。阿里巴巴已持有高德28%的股份，前者一直在尝试扩充产品线，以便更好地与国内竞争对手腾讯 和百度 展开竞争。

--中国个股：保利和金地1月销售额同比均下滑，房企销情冷热不均 中国上市房地产企业1月销售行情呈现冷热不均。龙头企业--万科 当月销售额同比增逾四成，而周四最新公布的两家房企--保利地产 和金地集团 ，1月销售金额同比则均出现下滑。

--手机产业：中国智能手机销售遇冷，出货量两年多来首次下滑 国际数据公司(IDC)表示，中国呈爆发式增长的智能手机销售遭冷，出货量两年多来首次下降。据IDC，2013年第四季中国手机出货量为9,080万部，与第三季度的9,480万部相比，下滑了4.3%。这是2011年第二季以来的首度下滑。