中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为七年品种续发

路透上海2月12日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第三期 七年期品种的首次续发。

刊登在中国债券信息网的公告称，该次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月19日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。

该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月24日进行分销；2月26日起与原发行部分合并上市交易。

财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍。该期债自2014年1月16日开始计息，票面利率4.44%，按年付息。（完）

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