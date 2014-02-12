中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为七年品种续发

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透上海2月12日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(19日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第三期 七年期品种的首次续发。
刊登在中国债券信息网的公告称，该次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月19日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月24日进行分销；2月26日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍。该期债自2014年1月16日开始计息，票面利率4.44%，按年付息。（完）
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。