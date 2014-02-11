中国期市：沪铜收创逾两个月低位，短线料向下施压五万元关口

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透北京2月11日 - 上海期铜周二收创逾二个月低位，盘中一度触及50,310元低位，逼 近五万元整数关口。分析师指出，春节假期后很多资金重返市场，但国内现货需求疲弱，铜 现货处于贴水状态，市场看空气氛浓郁，铜价承压。 上海期货交易所期铜主力合约1404合约 下跌1.16%至每吨50,390元人民币，为 去年12月3日以来最低收盘价。 “今天铜铝锌都跌得挺多的，国外QE规模在压缩，国内宏观面不利于铜价反弹，消费也不 大好，空头就比较狠。”上海中期铜分析师方俊锋称。 他并指出，铜价短期仍处于偏空格局中，现在铜现货商的买入价位在五万元左右，而沪 铜价格今天跌势很猛，估计短期内铜价料向下突破五万元关口。 0749GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下降0.18%至每吨7,082.25美 元。 美联储主席叶伦将在周二面对美国议员时迎来走马上任后的首次考验。议员们希望了解 她在缩减美联储支撑经济力道方面的坚定程度，其中还有部分人对美联储充满敌意。 最新路透调查显示，受去年同期高基数影响，中国2014年1月进出口增速料低于前月， 但回调幅度不大，因外需仍在持续复苏，美欧企业信心指数继续上扬。贸易顺差料为236.5 亿美元，环比略有回落。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,390 -1.16 221,406 黄金(au) 1406 252.70 1.32 173,140 螺纹钢 (rb) 1405 3,386 -0.56 1,336,366 橡胶 (ru) 1405 15,805 0.35 200,328 大商所 豆粕 (m) 1405 3,385 -0.65 1,388,392 豆油 (y) 1405 6,618 -0.63 673,426 焦炭 (j) 1405 1,321 -0.90 195,920 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,516 0.09 607,042 棉花 (cf) 1405 19,940 -0.20 74,338 中金所 沪深300(if) 1403 2,281.0 0.52 39,464 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在