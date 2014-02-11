《热点透视》阿里巴巴以16亿美元估值收购高德，地图业务战火升级

标题新闻：马克龙料以61%得票赢得法国总统大选第二轮投票，极右派勒庞支持率39%--Opinionway民调
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak/John Foley 编译 蔡美珍
路透香港/北京2月11日 - 从两方面而言，中国电商巨头阿里巴巴拟全资收购数字地图服务商高德软件 ，是一次争地之举。阿里巴巴原本已是高德大股东，现在更提议买断剩余的72%股权，对高德整家公司的估值达到16亿美元。阿里巴巴有极为强烈的竞争考量理由需要更深入经营网上地图业务，但从财务面而言，却很难找到立足点。
推动这宗收购案的因素之一，就是输人不输阵的动机。阿里巴巴的主要对手百度 ，是中国搜寻引擎的领导品牌，也是中国网上地图的巨头，根据T.H. Capital的研究资料，百度地图应用占总下载量的35%。中国三巨头的另一个要角--腾讯 ，在这方面的发展远远落后，但腾讯的招牌聊天软件“微信”正在迅速扩展触角至地理位置服务，对电商业者构成潜在威胁。
收购高德也可以搭上日益火热的O2O商务风潮，也就是线上对线下营销模式。这套理论在于，在精密地图的协助下，将有更多消费者使用智能手机的指引，前往邻近服务商及商店消费，或甚至线上预订餐厅。以阿里巴巴的情况而言，旗下的支付平台“支付宝”也将有机会从中茁壮。
但这个计画里看不到强有力的财务面逻辑。有了一个资金雄厚的网路巨头撑腰，高德身价可能更高，这似乎是可以相信的。当前竞争激烈，而以车用导航系起家的高德，营收已开始下滑。
但根据Eikon的估算，阿里巴巴对高德的估值，相当于高德2014年营收预估的五倍左右水准，收购出价比高德的10天平均交易股价大幅溢价39%，而分析师估计高德今年将转为亏损，从少量营业利润转为亏损4,600万美元。扩充O2O服务，听起来很刺激，但这能不能带来广告收入增加还很难说。
但在中国网路业持续高速成长之际，这些忧虑都显得很遥远。阿里巴巴打算以12亿美元现金买断高德，如果阿里巴巴蕴酿已久的IPO在2014年实现，市值可望高达这笔收购费用的100倍以上，12亿美元对阿里巴巴而言只是小意思。只要抢下市占率是首要之务，有关投资回报的种种疑问，都可以轻易被压下。(完) (译文审校 王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北