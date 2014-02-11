中国债市：利率互换波动不大，逆回购暂停令机构观望情绪不减

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透上海2月11日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变化有限。市场人士表示，央行逆回购操作暂停，银行间资金供给却无大碍，不过市场虽未感意外，但利率居高谨慎预期仍难彻底消除，机构观望心态不减，IRS走势陷入胶着，波幅有限。
“IRS继续上去了点，但是不多，基本稳定了，repo1Y品种早上最低到过4.86%，知道没有逆回购后，反弹到4.88%，现在基本在4.87%-4.88%这个区间震荡。”广发银行交易员吴思捷称。
面对大量逆回购资金到期，央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。
他并表示，其实资金面相对比较宽松，只不过fixing水平还没有下来，所以机构就僵持在那里了，感觉市场没有明确的方向；未来2月份的资金面只要央行不出正回购操作，流动性总体应该没有大的问题。
“短期可能大家都在看看周四央行公开市场怎么操作，个人认为资金预期应该不会太紧，IRS还有下行空间，”上海一银行交易员表示，且正回购操作的可能性也不大，毕竟在资金利率居高不下的情况下，央行不可能忽然间转向引发市场恐慌吧。
在节后现金回流支撑下，央行公开市场停止逆回购并未影响银行间市场资金供给，周二主要回购利率均有所下行。不过考虑到本周逆回购到期规模偏大，且下周可能会有缴税等因素，机构心态略显谨慎，回购利率跌幅受抑。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 4.8780/4.9840 4.8280/4.9120 4.8780/4.9620 4.9240/5.0120 4.9250/5.1550
上日 4.8409/4.9450 4.8100/4.8950 4.8525/4.9425 4.8950/4.9875 4.8938/5.1663
------------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.0371/+0.0390 +0.0180/+0.0170 +0.0255/+0.0195 +0.0290/+0.0245 +0.0312/-0.0113
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在