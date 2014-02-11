中国债市：利率互换波动不大，逆回购暂停令机构观望情绪不减

路透上海2月11日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变化有限。市场人士表示，央行逆回购操作暂停，银行间资金供给却无大碍，不过市场虽未感意外，但利率居高谨慎预期仍难彻底消除，机构观望心态不减，IRS走势陷入胶着，波幅有限。

“IRS继续上去了点，但是不多，基本稳定了，repo1Y品种早上最低到过4.86%，知道没有逆回购后，反弹到4.88%，现在基本在4.87%-4.88%这个区间震荡。”广发银行交易员吴思捷称。

面对大量逆回购资金到期，央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

他并表示，其实资金面相对比较宽松，只不过fixing水平还没有下来，所以机构就僵持在那里了，感觉市场没有明确的方向；未来2月份的资金面只要央行不出正回购操作，流动性总体应该没有大的问题。

“短期可能大家都在看看周四央行公开市场怎么操作，个人认为资金预期应该不会太紧，IRS还有下行空间，”上海一银行交易员表示，且正回购操作的可能性也不大，毕竟在资金利率居高不下的情况下，央行不可能忽然间转向引发市场恐慌吧。

在节后现金回流支撑下，央行公开市场停止逆回购并未影响银行间市场资金供给，周二主要回购利率均有所下行。不过考虑到本周逆回购到期规模偏大，且下周可能会有缴税等因素，机构心态略显谨慎，回购利率跌幅受抑。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.8780/4.9840 4.8280/4.9120 4.8780/4.9620 4.9240/5.0120 4.9250/5.1550

上日 4.8409/4.9450 4.8100/4.8950 4.8525/4.9425 4.8950/4.9875 4.8938/5.1663

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0371/+0.0390 +0.0180/+0.0170 +0.0255/+0.0195 +0.0290/+0.0245 +0.0312/-0.0113

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。