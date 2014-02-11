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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 16:35 BJT

欧洲热股：欧莱雅盘初劲升逾4%，受雀巢股份协议利多激励

路透巴黎2月11日 - 欧洲股市周二盘初上扬，欧莱雅(L'Oreal) 领涨，因稍早宣布与雀巢 达成回购股份协议。(完)
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