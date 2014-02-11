更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动后略收低，短期料续在6.06元盘整

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
* 即期收低，全天在6.06元附近振荡 * 疑似干预的购汇盘时有出现 * 短期内人民币预期稳定，需关注CNH走势 (更新收盘报价，新增评论) 路透北京2月11日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅振荡后小幅收低。随着节后 复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动。 交易人士反映，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，盘间则时有购汇盘出 现打压人民币升势，并怀疑购汇力量有干预意图。短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘 整。 “看上去购汇就是往6.06的方向走，...(但)客盘结汇是挺强的，短期来看与香港离岸 人民币价差比较稳定，能够支撑结汇的力度。”一股份行交易员表示。 他并认为，短期而言人民币预期稳定，不但不会出现其他新兴市场的货币贬值，还有可 能成为部分东南亚货币的替代品，当资金撤出这些国家时，会流入人民币市场。 另一股份行交易员认为，需要观察离岸CNH汇率的走势，若CNH延续近日弱势、境内外价 差进一步缩窄甚至翻转，在新兴市场货币贬值的背景下，有可能会让企业预期发生变化。 招商证券 最新研究报告认为，美联储退出量化宽松(QE)是本轮新兴市场动 荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落，但2014年全年 全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度 悲观。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0606 6.0593 -0.02% 中间价 6.1069 6.1083 0.02% 成交额 210亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 44 6.0576 6.0620 2014年来即期升贬值幅度 -0.11% 1年期美元/人民币掉期升水 280 离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日 1年期NDF 6.1110/50 6.112 CNH即期 6.0378/88 6.0344 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在