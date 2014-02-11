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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 16:44 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动后略收低，短期料续在6.06元盘整

* 即期收低，全天在6.06元附近振荡
    * 疑似干预的购汇盘时有出现
    * 短期内人民币预期稳定，需关注CNH走势

 (更新收盘报价，新增评论)
    路透北京2月11日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅振荡后小幅收低。随着节后
复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动。
    
    交易人士反映，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，盘间则时有购汇盘出
现打压人民币升势，并怀疑购汇力量有干预意图。短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘
整。
    
    “看上去购汇就是往6.06的方向走，...(但)客盘结汇是挺强的，短期来看与香港离岸
人民币价差比较稳定，能够支撑结汇的力度。”一股份行交易员表示。
    
    他并认为，短期而言人民币预期稳定，不但不会出现其他新兴市场的货币贬值，还有可
能成为部分东南亚货币的替代品，当资金撤出这些国家时，会流入人民币市场。
    
    另一股份行交易员认为，需要观察离岸CNH汇率的走势，若CNH延续近日弱势、境内外价
差进一步缩窄甚至翻转，在新兴市场货币贬值的背景下，有可能会让企业预期发生变化。
    
    招商证券 最新研究报告认为，美联储退出量化宽松(QE)是本轮新兴市场动
荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落，但2014年全年
全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度
悲观。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日     升贬
                即期成交价格                 6.0606         6.0593   -0.02%
                      中间价                 6.1069         6.1083    0.02%
                成交额                      210亿美元                   
                                                                        
              日内相对于中间价最大波幅   0.81% (上限±1%)    日高     日低
                    日内波动幅度(pips)          44          6.0576   6.0620 
                2014年来即期升贬值幅度        -0.11%                        
  1年期美元/人民币掉期升水                     280                      
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:38                  今日           上日      
                 1年期NDF                   6.1110/50        6.112      
                         CNH即期            6.0378/88       6.0344      
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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