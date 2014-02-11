更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动后略收低，短期料续在6.06元盘整

* 即期收低，全天在6.06元附近振荡 * 疑似干预的购汇盘时有出现 * 短期内人民币预期稳定，需关注CNH走势 (更新收盘报价，新增评论) 路透北京2月11日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅振荡后小幅收低。随着节后 复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动。 交易人士反映，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，盘间则时有购汇盘出 现打压人民币升势，并怀疑购汇力量有干预意图。短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘 整。 “看上去购汇就是往6.06的方向走，...(但)客盘结汇是挺强的，短期来看与香港离岸 人民币价差比较稳定，能够支撑结汇的力度。”一股份行交易员表示。 他并认为，短期而言人民币预期稳定，不但不会出现其他新兴市场的货币贬值，还有可 能成为部分东南亚货币的替代品，当资金撤出这些国家时，会流入人民币市场。 另一股份行交易员认为，需要观察离岸CNH汇率的走势，若CNH延续近日弱势、境内外价 差进一步缩窄甚至翻转，在新兴市场货币贬值的背景下，有可能会让企业预期发生变化。 招商证券 最新研究报告认为，美联储退出量化宽松(QE)是本轮新兴市场动 荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落，但2014年全年 全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度 悲观。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0606 6.0593 -0.02% 中间价 6.1069 6.1083 0.02% 成交额 210亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 44 6.0576 6.0620 2014年来即期升贬值幅度 -0.11% 1年期美元/人民币掉期升水 280 离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日 1年期NDF 6.1110/50 6.112 CNH即期 6.0378/88 6.0344 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)