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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 16:10 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑测试0.8335处阻力位，关注英国央行通胀报告

0800GMT

* 欧元兑英镑在亚洲盘触及0.8326的高点，随后在0.8335（周五高点）遭遇阻力

* 据传在0.8350（周四触及的2014年内高点）处挂有更多卖单。0.8373为12月31日高点

* 0.8391是12月27日高点，当时欧元兑美元升至1.3894

* 英国央行将于周三发布通胀报告

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