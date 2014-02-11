重发-英国个股：巴克莱去年获利下滑，但仍上调员工奖励支出

标题新闻：马克龙料以61%得票赢得法国总统大选第二轮投票，极右派勒庞支持率39%--Opinionway民调
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路透伦敦2月11日 - 银行巴克莱 公布的财报显示，去年获利为52亿英镑(85亿美元)，较上年下滑32%，不及分析师预期，因第四季投行营收锐减。
投行部门利润锐减37%至25亿英镑，收入也较上年减少9%至107亿英镑，主要因为固定收益业务缩减。
不过，巴克莱表示，去年在员工奖励方面的支出为24亿英镑(39)亿美元，虽然投资银行部门利润下滑，但该部门的奖金仍增长13%。
巴克莱称，去年该行对全体员工的奖金和其它奖励较上年增加10%，投资银行部门的奖金总额为15.7亿英镑，2012年为13.9亿。
由于同期投行收入下降，因此去年该部门的薪酬与收入之比攀升至43.2%，2012年为40%。巴克莱表示，其薪酬收入比的目标仍为35%上下。
巴克莱表示，由于正在削减资产负债表规模，预计到明年底之前该行杠杆比率可至少降至3.5%。
去年底该行的杠杆比率由6月底时的2.2%提高至略低于3%水平。英国监管机构10月要求巴克莱向投资者筹资60亿英镑以改善杠杆比率。
该行表示，仍然承诺将至少40-50%的经调整利润用于派发股息。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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