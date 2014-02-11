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市场报道 | 2014年 2月 11日 星期二 16:10 BJT

全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均持平

路透2月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量持平于上周五，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量同期亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,626,058.1 2月10日 25,626,058.1 2月7日 0.0 0.00%

iShares 322,979,783.1 2月10日 322,979,783.1 2月7日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 高琦)
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