《即时观点8》中国1月进出口增速超预期，因外部环境好转及春节因素

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京2月12日 - 中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%。路透调查预估中值分别为2%和3%。
海关数据并显示，1月贸易顺差318.6亿美元，路透预估为236.5亿美元。
中国2013年出口同比增长7.9%，进口增长7.3%；贸易顺差累计2,597.5亿美元，创五年高位。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
主要数据:
* 1月出口同比增长10.6%（路透预估为增长2%）
* 1月进口同比增长10.0%（路透预估为增长3%）
* 1月贸易顺差318.6亿美元(路透调查中值为顺差236.5亿美元)
* 中国1月出口环比下降0.1%,进口环比下降3.9%
* 经季节调整后中国1月出口同比增长9.4%,进口同比增长9.3%
* 经季节调整后中国1月出口环比下降3%,进口环比下降4.5%
欲浏览2014年1月数据详情,请点选
中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v
以下为分析师评论:
--兴业证券首席宏观分析师 高群山：
1月外贸开局超预期主要是两点因素，一个是春节因素对数据影响较大。大部分出口企业提前出货，必须赶到节前报关发货。
另一方面，从上市公司的微观层面确实可以感受到，欧美发达经济体好转提升了对外贸的需求，美国三四季度的经济数据也显示经济复苏比较强劲。
--浙商证券宏观分析师 郭磊：
进出口数据都比较强势。虽然1-2月数据波动会比较大，合并处理会好一些，但我们倾向于认为出口回暖将成为趋势。去年12月的数据表面上低，但实际环比折年数已经很高了。
目前欧美经济大趋势仍在恢复，对新兴市场的产品需求将继续回升，这将带动本轮出口。实际上我们从美国潜在GDP与中国出口的经验关系中也能得出这一结论。
进口更关键，尤其值得注意的是1月铁矿石进口创了一个纪录，这一点意味着对内需判断也不应该过于悲观。
--西南证券首席宏观分析师 张仕元：
1月外贸开局良好，远超预期。一方面是发达经济体的复苏带动了贸易的增长，欧洲经济复苏使大家对经济复苏的预期还是比较乐观，另外中日之间的增长也趋于乐观。
另一方面PMI数据和进出口数据不是很匹配，可能有热钱的因素存在，不排除有资本流动造成数据的大幅波动。
--招商证券宏观分析师 张一平：
进出口数据都比较强劲，好于预期，主要劳动密集型产品出口比较强劲，对欧美日等发达经济体的出口比较好，对东盟的出口也可以；进口主要是进口了一些原材料如铜和铁等，说明一季度备货力度也比预期的强。
今年外贸肯定会比去年好，但原本预计一季度会偏低一些，现在被1月数据给打蒙了。不过现在下结论还为时尚早。
人民币还是会升值，但预计升幅不会超过2%。
--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：
1月外贸开局良好，远超预期。一方面是受外围经济复苏影响。另一方面是受当期贸易条件改善影响。从进出口数量上看，1月份进口增长要快于出口，但贸易条件得到改善。
从贸易分类看，一般贸易比重增加，说明中国经济的国际一体化程度和国际竞争力都已大为提高。2月份或改变过去几年出现季节性逆差的局面；全年净出口仍将延续增长态势。
受贸易顺差增加的影响，未来外汇占款增长仍将保持现有规模，并可能略有上升。在货币政策中性偏紧格局下，外汇占款保持高位，对维持流动性正常有较大作用。
汇率市场化料缓慢推进，政策意图仍然是缓慢升值。年底人民币兑美元5.8左右。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
数据超出预期，首先是确定了一个“不确定”，也就是说以美国为代表的全球经济增长比去年好，这是越来越能够确认的。
其次，前期制造业PMI新出口订单指数的表现并不是很好，这和1月出口数据有打架的现象，因此应该结合1月和2月的贸易数据综合判断，是否有持续的超预期情况出现。现在贸然下结论不是特别严谨。
全年来看人民币仍有升值压力，年内破6是必然的，估计年底在5.9左右。
--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为（学+攵）：
1月进出口增速远高于预期，尤其是去年基数很高，显示欧美经济复苏快于预期，从这个角度而言，整个今年的中国出口形势有望复苏得比较快，净出口可能成为国内经济的下一个拉动力，且可能动力比较显着。
发达国家复苏增加海外需求，且人民币还是在高估的过程中，理论上中国出口具有进一步增长的潜力。预期人民币兑美元汇率如果能逐步回归，微幅贬值的话，可能会更有利于出口，上半年出口增速会持续上升。而进口则因国内经济恢复动能不如发达经济体，虽然进口动能也会上升，但斜率不如出口那么大。
顺差较高，会拉动人民币升值，但美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后，在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。
--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：
外部环境在好转，中国对美欧和东盟的贸易增速都比较快，尤其中日双边贸易额从去年全年的同比下降转为1月的同比上升。今年经济不多的亮点之一，就是出口可能比去年好一些。
但全年要保持10%的进出口增速还是比较困难的，而且用1月情况做全年走势的判断虽然有参考价值，但意义不是特别大。毕竟国内生产成本上升比较快，且外部环境好转力度有多大都是不确定的。现在维持全年出口增长8%、进口增长7.5%的预测不变。
--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：
尽管去年年初的贸易数据因为套利因素导致增幅较大，基数较高，但今年1月的进出口仍保持两位数的增幅，显然与欧美发达经济体的整体经济回升有直接关联，表明中国外贸仍然无法与欧美主要经济体脱钩，只能说明外贸开局良好。
但因1月份有春节因素，且单月的数据往往受节日因素扰动较多，因此单月的数据并不具趋势性。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
1月份的贸易数据明显受春节因素影响，有失真的成分。因为2月过春节，相当部分的业务量就提前到1月做了。当然也有欧美经济温和复苏、外部环境有一定改善带来的拉动作用。
我们认为2月份进出口数据都会有明显回落。展望更长的时间，我们预计今年的外贸增速将与整体的宏观经济增速相匹配，进出口增速都维持在5-8%这个区间内。
相关背景:
--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。
--中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至六个月低点50.5，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。
--汇丰1月中国制造业采购经理人指数终值降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。其中新订单分项指数连续第二个月下降至50.1，受访企业提及部分主要出口市场需求有所走软。
--中国证券报周二报导称，中国相关部门正酝酿推出新一轮“走出去”支持政策，包括编制境外经济合作区国别产业投资综合指引，强化财税、金融政策支持等，而化解过剩产能是新一轮“走出去”政策支持的重点。 (完) (发稿 路透中文部; 审校 杨淑祯/林高丽)
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。