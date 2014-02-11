版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 16:16 BJT

离岸人民币：台湾金管会正研议建构宝岛债次级市场，希望上半年有雏型

路透台北2月11日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，金管会旗下证期局正研议建构宝岛债次级市场，希望今年上半年能有雏形。

曾铭宗在一场论坛场边对记者表示，中长期来看，要建全宝岛债市场，除了初级市场持续发展外，也要建构次级市场。但建构次级市场需要一定条件，包括初级市场发行量够大、产品定位的区分，以及专业投资人不要锁住筹码不释放等。

他表示，目前台湾宝岛债的次级市场仍没有这个条件，发行量仍太少，并且一般投资者也不能完全参与投资，这些都已请证期局研议中，将尽快寻求建构次级市场的方案雏型。

〞中长期来说，要建(次级市场)起来才完整。〞

曾铭宗也预估，今年宝岛债的新增发行仍预估可达100亿人民币。

针对近来外资卖超台股，曾铭宗则说，2月到目前为止外资汇入仍是正数。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐