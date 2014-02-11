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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 16:26 BJT

全球金市：金价续涨至近三个月高位，市场静候叶伦证词

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价格 变动 涨跌%

现货金 1283.95 9.66 0.76

现货银 20.1 0.07 0.35

现货铂金 1385.2 3.95 0.29

现货钯金 717.1 2.35 0.33

COMEX期金 1283.8 9.1 0.71

COMEX期银 20.105 -0.007 -0.03

汇率

欧元/美元 1.3661

美元指数 80.597

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/郑茵 审校 于春红)
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