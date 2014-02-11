《中国2014年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月11日

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透北京2月11日 - 以下为中国2014年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 2014年 2013年 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.5 3.0 3.2 3.1 2.6 2.7 2.7 2.1 2.4 2.1 3.2 2 CPI环比 0.7 0.3 -0.1 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 -0.6 0.2 -0.9 1.1 1 工业生产者出厂价格指数(P -1.7 -1.4 -1.4 -1.5 -1.3 -1.6 -2.3 -2.7 -2.9 -2.6 -1.9 -1.6 -1.6 PI) 社会消费品零售总额 -- 13.6 13.7 13.3 13.3 13.4 13.2 13.3 12.9 12.8 12.6 12.3* -- 规模以上工业增加值 -- 9.7 10.0 10.3 10.2 10.4 9.7 8.9 9.2 9.3 8.9 9.9* -- 固定资产投资(不含农户) -- 19.6 19.9 20.1 20.2 20.3 20.1 20.1 20.4 20.6 20.9 21.2* -- 贸易差额 236.5 256.4 338 311 152 286.1 178.2 271.3 204 181.6 -8.8 152.5 291.5 出口 2.0 4.3 12.7 5.6 -0.3 7.2 5.1 -3.1 1 14.7 10 21.8 25 进口 3.0 8.3 5.3 7.6 7.4 7.0 10.9 -0.7 -0.3 16.8 14.1 -15.2 28.8 广义货币供应量M2 13.2 13.6 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9 月度新增人民币贷款 11,000 4,825 6,246 5,061 7,870 7,113 6,999 8,605 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700 人民币贷款余额同比增长(% 13.9 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15 15.4 ) 中国国内金融市场1月31日-2月6日逢传统农历新年假期休市。中国海关定于周三（2月12日）公布1月进出口贸易数据；中国国家统计局仅在周 五（2月14日）公布1月CPI和PPI，但因循惯例不会单独公布1月工业、投资和消费数据，将在3月13日发布1-2月合并数据。 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在