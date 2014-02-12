中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士

路透上海2月12日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，正回购期限为28天期、逆回购期限为14天。

面对大量逆回购资金到期，央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

据路透测算，本周公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期，其中周四还将有1,200亿元21天期限品种到期。

春节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场操作2013年更趋灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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