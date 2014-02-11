台湾汇市：台币因外资汇出略偏弱，惟金管会指2月至今外资仍净汇入

* 台币走势略偏弱，因外资汇出 * 金管会主委指2月至今外资汇入仍是正数 * 台币实质交易区间看在30.250-30.400 路透台北2月11日 - 台币兑美元 周二收低2.6分，中止连二日升值走势。交易员称，今日台币走 势较新兴亚洲货币略微偏弱，主要是受外资汇出影响，惟市场观望美联储新掌门叶伦的证词，令台币未脱盘整 格局。 汇银人士指出，今日外资有进有出，但整体还是呈现净汇出。此外，盘面也见到进口原油的美元需求，使 得台币实质交易价位偏弱。但出口商则在30.32-30.33价位附近抛汇，令台币仍陷于狭幅的区间。 虽然外汇市场近日呈现外资卖超台股、缓慢汇出资金的现象。不过金管会主委曾铭宗表示，2月到目前为 止外资汇入仍是正数。 “每个人只摸到大象的一部分，很难估(外资汇出的金额)。”一位外商银行交易主管说。 另一本地银行交易员则称，外资近期究竟是净汇入还是汇出，相信只有央行才知道。也许外资卖了股票、 买了美元，但没有汇出也不一定。 他们认为，因2月美国非农数据不如预期，近期国际市场出现美联储可能减缓缩减购债规模步伐的杂音， 因此大家都在等候今晚新任美联储总裁叶伦的演说，希望从中可以找到符合预期的蛛丝马迹。 “若真的会暂停一、两次，美元就会往下。”外商银行交易主管说。 他们认为明日实质交易区间看在30.250-30.400。今日台币实质交易区间主要在30.299-30.338，上日在30 .266-30.319。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微扩大；一个月远 汇报价 尾盘报30.270/30.280，上日纽约盘收在30.300。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超2.23亿台币，连六日卖超共计918.79亿台币；上交 易日为卖超64.21亿台币。 韩元 周二持稳，盘中交投于狭窄区间。韩元兑美元本地收报1,071.1韩元，周一本地收报1,071.2韩 元。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：美国12月批发(趸售)库存;美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说;美国费城联储总裁普洛瑟就经济前 景发表演说;美联储主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周三：中国1月进出口贸易数据;欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;日本1月企业物价指数;美国圣路 易斯联储总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金人数;美国1月零售 销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政 策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元区12月贸易收支; 美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.406 30.380 30.255-30.406 30.380 6.46 4.82 元太外汇经纪公司 30.402 30.370 30.303-30.402 30.370 2.26 2.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.150/-0.125 (完)