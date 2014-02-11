台湾汇市：台币因外资汇出略偏弱，惟金管会指2月至今外资仍净汇入

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
* 台币走势略偏弱，因外资汇出 * 金管会主委指2月至今外资汇入仍是正数 * 台币实质交易区间看在30.250-30.400 路透台北2月11日 - 台币兑美元 周二收低2.6分，中止连二日升值走势。交易员称，今日台币走 势较新兴亚洲货币略微偏弱，主要是受外资汇出影响，惟市场观望美联储新掌门叶伦的证词，令台币未脱盘整 格局。 汇银人士指出，今日外资有进有出，但整体还是呈现净汇出。此外，盘面也见到进口原油的美元需求，使 得台币实质交易价位偏弱。但出口商则在30.32-30.33价位附近抛汇，令台币仍陷于狭幅的区间。 虽然外汇市场近日呈现外资卖超台股、缓慢汇出资金的现象。不过金管会主委曾铭宗表示，2月到目前为 止外资汇入仍是正数。 “每个人只摸到大象的一部分，很难估(外资汇出的金额)。”一位外商银行交易主管说。 另一本地银行交易员则称，外资近期究竟是净汇入还是汇出，相信只有央行才知道。也许外资卖了股票、 买了美元，但没有汇出也不一定。 他们认为，因2月美国非农数据不如预期，近期国际市场出现美联储可能减缓缩减购债规模步伐的杂音， 因此大家都在等候今晚新任美联储总裁叶伦的演说，希望从中可以找到符合预期的蛛丝马迹。 “若真的会暂停一、两次，美元就会往下。”外商银行交易主管说。 他们认为明日实质交易区间看在30.250-30.400。今日台币实质交易区间主要在30.299-30.338，上日在30 .266-30.319。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微扩大；一个月远 汇报价 尾盘报30.270/30.280，上日纽约盘收在30.300。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超2.23亿台币，连六日卖超共计918.79亿台币；上交 易日为卖超64.21亿台币。 韩元 周二持稳，盘中交投于狭窄区间。韩元兑美元本地收报1,071.1韩元，周一本地收报1,071.2韩 元。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周二：美国12月批发(趸售)库存;美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说;美国费城联储总裁普洛瑟就经济前 景发表演说;美联储主席叶伦在国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周三：中国1月进出口贸易数据;欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;日本1月企业物价指数;美国圣路 易斯联储总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金人数;美国1月零售 销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政 策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元区12月贸易收支; 美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.406 30.380 30.255-30.406 30.380 6.46 4.82 元太外汇经纪公司 30.402 30.370 30.303-30.402 30.370 2.26 2.71 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.150/-0.125 (完)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在