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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 16:47 BJT

台湾央行：共发行4,239.15亿台币存单，存单发行余额增42.65亿

路透台北2月11日 - 台湾央行周二公布，共发行4,239.15亿台币存单，相较存单到期金额4,196.50亿台币，存单发行余额增42.65亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

21天期 0.87 1,774.15

28天期 0.87 2,434.00

91天期 0.93 21.00

182天期 1.05 10.00

央行上日共发行6,188.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,886.10亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负536亿台币，累计超额准备为负1,066亿，加计前期1%的超额准备为2,372亿台币。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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