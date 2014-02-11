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亚洲 | 2014年 2月 11日 星期二 16:41 BJT

光伏产业：印度表示将对美国在WTO提出的太阳能议题做出适当回应

路透孟买2月11日 - 印度周二表示，将对美国提出的任何贸易行动做出回应。美国周一表示，将会向世界贸易组织(WTO)申诉印度的太阳能政策问题，好让美国制造商能够在印度快速成长的太阳能产品市场取得更多商机。

“印度将在WTO上做出适当回应，”印度贸易部长Anand Sharma向记者表示。“在太阳能领域上，我们可能也有些针对他们的问题。我们也可能会提出申诉，或者向WTO提出动议。”

奥巴马政府周一表示，这是其针对印度庞大的太阳能计画中自制率规定第二次提出申诉；印度太阳能计画的目标是要缓解其能源短缺问题。 (完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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