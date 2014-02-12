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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月12日

路透伦敦2月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           302,050           -1,775
    锡             8,790              -25
    铅           204,925             -500
    锌           812,600           -5,125
    铝         5,358,100          -10,150
    镍           268,668           +1,530
    铝合金        55,060              -40
    NASAAC        79,300             -220
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布              品种      库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 许娜)
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