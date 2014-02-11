《中国债市每日综述》现券收益率稳中趋降，央行暂停逆回购未扰资金面

* 现券收益率稳中趋降，国债期货亦有走强

* 央行逆回购缺席未明显冲击资金供给，国开新债招标情况尚可

* 一季度债券供不应求，或正在开启一波短期收益率下探行情

路透北京2月11日 - 中国银行间市场现券收益率周二稳中趋降，国债期货亦有走强。市场人士表示，央行逆回购缺席未明显冲击资金供给，恰如常规，一季度债券供不应求，国开新债招标情况尚可，或正在开启一波短期收益率下探行情。

“早上先有莫名抛盘，国开招出来结果跟昨天成交差不多，（收益率）就又下来了，”上海一银行资深交易员称，“现在供给和需求不平衡，一级市场需求非常好，不过整体收益率也就比昨天略下了一点吧。”

上海另一银行交易员亦称，买盘不少，三年以内的中短债成交活跃，收益率略有下探。

上述资深交易员并指出，短期收益率继续下探或无疑问，关注一级发行及宏观数据进一步的指引。中期来看，个人态度倾向于谨慎，大势需待一级供给量恢复常态后再行决定，时点待3月之后。

国开行 周二稍早招标的五期固息债("福娃债")，收益率大多较预期稍高。面对本周公开市场大量逆回购到期，央行今日选择按兵不动，尽管未出市场意料之外，但仍难打消机构谨慎预期，投标心态亦受此波及。

剩余期限约6.68年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.38%，上日尾盘为4.40%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.526元，较上日结算价涨0.116元，或0.13%。

**逆回购缺席资金供给未减**

在节后现金回流支撑下，央行公开市场停止逆回购并未影响银行间市场资金供给，周二主要回购利率均有所下行。不过考虑到本周逆回购到期规模偏大，且下周可能会有缴税等因素，机构心态略显谨慎，回购利率跌幅受抑。

上海一银行交易员称，资金供给充裕，但受机构谨慎观望心态影响，主要回购利率跌幅有限。“去年开始资金波动就比较大，谁知道今天松，明天会怎样。除非稳定一段时间。”

面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

该交易员并解释说，节后现金回流支撑资金面，因此央行暂停逆回购也未产生明显冲击。不过未来公开市场操作的不确定性，以及下周可能开始的缴税等担忧仍在，回购利率跌势较为缓慢。

本周公开市场将有合计4,500亿元人民币逆回购到期，加上300亿元的国库现金定期存款到期，共计将有4,800亿元资金将被收回。

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0912 4.2833 -19.21

七天 5.2042 5.3078 -10.36

14天 5.2846 5.4206 -13.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2950 2.3750 +192.00

七天 4.8100 3.9200 +89.00

14天 4.5100 4.5100 0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.1700 4.3100 -14.00

七天 5.2200 5.3000 -8.00

14天 5.2800 5.4100 -13.00

Shibor

其中:隔夜 4.1370 4.3035 -16.65

七天 5.2010 5.2990 -9.80

三个月 5.6005 5.6031 -0.26

-----------------------------------------------------------(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选