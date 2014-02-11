路透伦敦2月11日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：该货币对昨日以来前景未有太大改变，之前未能收在50日移动均线上方。昨日收盘的确略高于61.8%费波纳奇水准，且今日上午进一步尝试向上突破，走势看起来略为偏多，但在此上方显然上涨动能难以继续增强。还有，我通常并不怎么太关注76.4%费波纳奇回档位，但这一次该水准明显构成阻力，或许暗示现在所发生的是一场大幅回档，而并非长期多头走势的延续。正如我昨日所述，只有突破1月24日高点我才会真正看多。否则就是低点下移后又出现高点下移，这是跌势延续的征兆。

美元/日圆：近期看来美元兑日圆走势大为偏多。正如我们昨日分析，该货币对未能跌破日线图上的一目均衡云区，明显暗示其仍于处长期上升趋势，尽管今年以来出现修正。该货币对已经跌破四小时图上的两条下跌趋势线，而交易员已明显开始逢低买进，进一步证实其短期和长期前景都更加看多。下一目标位要在103.44日圆上方创出纪录新高，才能证实新一波升势展开，当然需要底部上移。这可能比较困难，因上方一路有几个阻力位拦路，其中包括20日移动均线切入位102.85(该水准最近几个月来都是重要的支撑位和阻力位)，以及103(今年以来的关键支撑位和阻力位)。前者近期在识别趋势方面曾发挥过作用,若升穿将进一步证实市场的上涨倾向。在这些水准突破之后，50日移动均线切入位103.40附近应存在阻力。这亦是先前的阻力位。

英镑/美元：英镑今日仍难向上突破，50日移动均线、以及1月24日高点至2月5日低点走势的38.2%费波纳奇回档位仍然构成强劲阻力位。往上还有20日移动均线在1.6442附近相阻。50日移动均线尤其在最近曾作为重要支撑位，因此若不能突破该水准，可能再度预示市场动能变得有利于空方。目前已经跌破一条趋势线和前低点，未能升逾50日移动均线将导致顶部下移，若底部也随之下移，差不多就证明趋势发生改变。尽管如此，还是需要跌破去年底升逾并作为支撑的下降趋势线，才能进一步确立上述走势。若不能跌破，可能暗示这只是货币对的横向波动而且缺乏方向，并非趋势的反转。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3670 1.3644 +0.19 -0.55 1.3745

美元/日圆 102.33 102.24 +0.09 -2.82 105.30

欧元/日圆 139.90 139.54 +0.26 -3.27 144.63

美元/瑞郎 0.8955 0.8969 -0.16 +0.30 0.8928

英镑/美元 1.6413 1.6400 +0.08 -0.86 1.6556

美元/加元 1.1064 1.1054 +0.09 +4.18 1.0620

澳元/美元 0.9035 0.8946 +0.99 +1.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8316 0.8266 +0.60 +1.34 0.8206

欧元/瑞郎 1.2245 1.2237 +0.07 -0.21 1.2271

欧元/英镑 0.8325 0.8319 +0.07 +0.34 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8231 8.8466 -0.27 -0.27 8.8474

美元/挪威克朗 6.1188 6.1263 -0.12 +0.87 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)