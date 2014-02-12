重温稿--台湾货币市场：短率仍在低位，央行扩大冲销一年期存单料初期效果有限

* 短率仍在区间低位

* 通货回笼垫高银行资金水位

* 央行扩大冲销一年期存单

* 短票发行量偏少不足以因应需求

记者 詹静宜/高洁如

路透台北2月11日 - 台湾银行间短率周二仍处低位。银行资金调度人士认为，随着美国量化宽松(QE)退场，市场揣测此次央行扩大冲销一年期存单除了因应通货回笼外，或多或少存有宣誓紧缩资金的意味，不过初期影响微乎其微，近期短率可望稳在低位，若央行持续扩大冲销一年期存单，料下半年紧缩效果将逐渐显现，带动短率趋势向上。

台湾央行一位不愿具名的官员表示，很多银行跟央行反映希望能够多标售一点一年期存单，尤其是目前通货回笼，银行的资金较多，虽然央行也有以每日例行的三(四)种天期存单冲销资金，不过一年期的定存单天期较长，有利银行的资产配置。

“每天也有冲销啊，他们长的、短的都要。”前述官员表示。至于下个月的一年期存单标售金额，官员表示，目前暂未能确定，要看下个月的资金情势而定。

银行资调交易员分析道，此次央行一年期存单多收200亿台币，相较于目前市场资金偏松的情况略显杯水车薪，不过“有总比没有好”，推估央行货币政策皆有其延续性，若此后央行每月一年期存单发行金额将增至1,200亿台币，虽说初期紧缩效果不大，惟半年后政策效果可能随之显现，引领短率趋势缓步向上。

一位大型金融机构资调主管便称，若从2月起央行发行一年期存单皆增至1,200亿台币，累计2014年央行将增发2,200亿一年期存单，等于是今年多发两次一年期存单，下半年紧缩效过料将陆续发酵。

台湾央行周一宣布2月14日将标售一年期存单，金额提高至1,200亿台币，因应通货回笼及金融机构的资产配置需求。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周二通货回笼约347.96亿台币，连续五日通货回笼已达1,572.67亿，累计发行数降至1.82兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.390%，上日价位区间在0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日成交区间则在0.380-0.500%。

**短票发行量偏少**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周二短票发行量偏少，而银行端要票需求仍强，目前票源仍不足以因应银行端资金需求，令短票利率持于当前区间低位。

他们并指出，农历春节刚过，2月份短票发行量较少，但随着通货回笼垫高银行资金水位，目前市场又回到“钱多票少”的情况，短票利率可望维持在既有低位水准。

至于短票利率是否往下测试?一位大型票券短票交易员称，“没人要开第一枪，让短票利率跌破0.60%的整数关卡。”

此外，有大型票券商提及，尽管央行扩大冲销一年期存单，初期效果料有限，如果近期票源还是短缺，短票利率还是有机会往下，央行此举略有因应美国QE退场的初期宣誓意味，提醒资金需求方留意利率可能往上的风险。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行共发行4,239.15亿台币存单，相较存单到期金额4,196.50亿台币，存单发行余额增42.65亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，余日落点分别为周三1,674.5亿、周四3,937亿、周五895亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负163亿台币，累计超额准备为负1,229亿、加计前期1%的超额准备为2,209亿台币。

**RP利率区间低位向下**

债券市场附买回(RP)利率周二续有走低压力，区间低位向下。年后通货持续回笼，投信资金仍泛滥，找券积极，令债券附买回利率续向低位迈进。

资金调度人员表示，通货持续回笼之下，资金回流银行体系，货币市场的资金相当泛滥，投信找券的动作仍然积极。在资金充裕之下，部分证券商已陆续调低债券附买回利率至低位。

“没办法，过完年就是这么宽松。”一位银行业交易员表示。她并指出，目前新券也不多，因此若是先前承做债券附买回的利率已偏低，也就暂维持在低位并不会再有调低的动作。

另一证券商交易员则表示，今日全面调低到期的债券(公债/公司债)附买回利率各1个基点，因投信的资金仍多。而若下周货币市场资金宽松的情况没有改善，也不排除利率再向下走跌。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%，区间低位向下；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，低位也向下。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则在0.46-0.48%，与上日相同。

票券商承做附买回利率本就低于证券商，本波证券商调低利率，票券商暂无动作。