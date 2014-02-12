重温稿--台湾货币市场：短率仍在低位，央行扩大冲销一年期存单料初期效果有限

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 短率仍在区间低位
* 通货回笼垫高银行资金水位
* 央行扩大冲销一年期存单
* 短票发行量偏少不足以因应需求
记者 詹静宜/高洁如
路透台北2月11日 - 台湾银行间短率周二仍处低位。银行资金调度人士认为，随着美国量化宽松(QE)退场，市场揣测此次央行扩大冲销一年期存单除了因应通货回笼外，或多或少存有宣誓紧缩资金的意味，不过初期影响微乎其微，近期短率可望稳在低位，若央行持续扩大冲销一年期存单，料下半年紧缩效果将逐渐显现，带动短率趋势向上。
台湾央行一位不愿具名的官员表示，很多银行跟央行反映希望能够多标售一点一年期存单，尤其是目前通货回笼，银行的资金较多，虽然央行也有以每日例行的三(四)种天期存单冲销资金，不过一年期的定存单天期较长，有利银行的资产配置。
“每天也有冲销啊，他们长的、短的都要。”前述官员表示。至于下个月的一年期存单标售金额，官员表示，目前暂未能确定，要看下个月的资金情势而定。
银行资调交易员分析道，此次央行一年期存单多收200亿台币，相较于目前市场资金偏松的情况略显杯水车薪，不过“有总比没有好”，推估央行货币政策皆有其延续性，若此后央行每月一年期存单发行金额将增至1,200亿台币，虽说初期紧缩效果不大，惟半年后政策效果可能随之显现，引领短率趋势缓步向上。
一位大型金融机构资调主管便称，若从2月起央行发行一年期存单皆增至1,200亿台币，累计2014年央行将增发2,200亿一年期存单，等于是今年多发两次一年期存单，下半年紧缩效过料将陆续发酵。
台湾央行周一宣布2月14日将标售一年期存单，金额提高至1,200亿台币，因应通货回笼及金融机构的资产配置需求。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周二通货回笼约347.96亿台币，连续五日通货回笼已达1,572.67亿，累计发行数降至1.82兆(万亿)。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.390%，上日价位区间在0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日成交区间则在0.380-0.500%。
**短票发行量偏少**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周二短票发行量偏少，而银行端要票需求仍强，目前票源仍不足以因应银行端资金需求，令短票利率持于当前区间低位。
他们并指出，农历春节刚过，2月份短票发行量较少，但随着通货回笼垫高银行资金水位，目前市场又回到“钱多票少”的情况，短票利率可望维持在既有低位水准。
至于短票利率是否往下测试?一位大型票券短票交易员称，“没人要开第一枪，让短票利率跌破0.60%的整数关卡。”
此外，有大型票券商提及，尽管央行扩大冲销一年期存单，初期效果料有限，如果近期票源还是短缺，短票利率还是有机会往下，央行此举略有因应美国QE退场的初期宣誓意味，提醒资金需求方留意利率可能往上的风险。
大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。
台湾央行共发行4,239.15亿台币存单，相较存单到期金额4,196.50亿台币，存单发行余额增42.65亿。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)6,857亿台币，余日落点分别为周三1,674.5亿、周四3,937亿、周五895亿。
拆款中心 资料显示，周二超额准备为负163亿台币，累计超额准备为负1,229亿、加计前期1%的超额准备为2,209亿台币。
**RP利率区间低位向下**
债券市场附买回(RP)利率周二续有走低压力，区间低位向下。年后通货持续回笼，投信资金仍泛滥，找券积极，令债券附买回利率续向低位迈进。
资金调度人员表示，通货持续回笼之下，资金回流银行体系，货币市场的资金相当泛滥，投信找券的动作仍然积极。在资金充裕之下，部分证券商已陆续调低债券附买回利率至低位。
“没办法，过完年就是这么宽松。”一位银行业交易员表示。她并指出，目前新券也不多，因此若是先前承做债券附买回的利率已偏低，也就暂维持在低位并不会再有调低的动作。
另一证券商交易员则表示，今日全面调低到期的债券(公债/公司债)附买回利率各1个基点，因投信的资金仍多。而若下周货币市场资金宽松的情况没有改善，也不排除利率再向下走跌。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%，区间低位向下；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，低位也向下。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则在0.46-0.48%，与上日相同。
票券商承做附买回利率本就低于证券商，本波证券商调低利率，票券商暂无动作。
本周新债发行：周三(12)中国输出银行20亿台币金融债、13日(周四)及14日(周五)爱地雅 3亿台币可转换公司债、14日(周五)五年公债发行规模订400亿台币。(完) (集体采写 高洁如; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。