国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价降至逾两周低点，供应增需求减

路透新加坡2月11日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货溢价周二连续第六个交易日下滑，触及逾两周低点，因供应增加且需求放缓。

380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨溢价3.13美元，下滑0.61美元。

“市场看来比2月更偏空头，但下档有限，因套利船货仍集中在高密度和高粘度区块，且仍难寻获低密度船货进行混和，”北亚一燃料油交易商称。

路透稍早报导，印度炼厂Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd也将从第二季开始削减燃料油出口，届时其焦化设备和流化催化裂解装置将投入试运行。

行业消息人士称，在农历春节假期过后，船用燃料油需求开始放缓。

该地区买家倾向在假期前填补库存。

现货交易方面，兴隆向嘉能可买进2万吨380-cst燃料油，2月26日至3月2日装运，每吨价格603.50美元。

兴隆向摩科瑞买进2万吨180-cst燃料油，3月9-13日装运，每吨价格607美元。(完)

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