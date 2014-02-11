国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价降至逾两周低点，供应增需求减

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透新加坡2月11日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货溢价周二连续第六个交易日下滑，触及逾两周低点，因供应增加且需求放缓。
380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨溢价3.13美元，下滑0.61美元。
“市场看来比2月更偏空头，但下档有限，因套利船货仍集中在高密度和高粘度区块，且仍难寻获低密度船货进行混和，”北亚一燃料油交易商称。
路透稍早报导，印度炼厂Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd也将从第二季开始削减燃料油出口，届时其焦化设备和流化催化裂解装置将投入试运行。
行业消息人士称，在农历春节假期过后，船用燃料油需求开始放缓。
该地区买家倾向在假期前填补库存。
现货交易方面，兴隆向嘉能可买进2万吨380-cst燃料油，2月26日至3月2日装运，每吨价格603.50美元。
兴隆向摩科瑞买进2万吨180-cst燃料油，3月9-13日装运，每吨价格607美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862