东南亚股市：泰国股市上扬，菲律宾股市涨势居前

路透曼谷2月11日 - 东南亚股市周二多数上涨，受财报季期间和美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦国会听证前的积极买盘带动，泰国股市则因国内风险升高而受限于1,300点关卡下方。
泰国SET指数 收高0.4%，盘中在1,288-1,299点区间波动。大宗商品相关个股如PTT Global Chemical Pcl 表现居前，因全球复苏提振获利前景。
交易商称，市场人士对于泰国的政治僵局感到担忧。泰国交易所指出成交量下滑，降至过去30日全日均量的83%。
在各市场中，受强劲财报激励，投资人纷纷买进东南亚企业股票，包括印尼Bank Mandiri Tbk 和新加坡航空 ，两个股均上涨逾2%。
菲律宾股市 表现优于其他区域市场，上涨1%至逾两周高点，外资买超5.606亿披索(1,246万美元)。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.2%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 384.25 2.76 +0.72 -1.06 388.37
新加坡 3029.10 11.90 +0.39 -4.37 3167.43
马来西亚 1824.17 8.03 +0.44 -2.29 1866.96
泰国 1296.25 5.59 +0.43 -0.19 1298.71
印尼 4470.19 19.44 +0.44 +4.59 4274.18
菲律宾 6106.03 63.78 +1.06 +3.67 5889.83
越南 553.90 -2.00 -0.36 +9.76 504.63
(完)
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(编译 王冠中; 审校 于春红)