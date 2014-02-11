美国经济：FED主席叶伦称就业市场复苏远未完成

《应坚专栏》中国内地七个新自贸区金融政策的特点及香港机遇
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二在众议院金融服务委员会表示：
* 经济活动加快促进了就业市场的进一步发展，但就业市场复苏远未完成
* 长期失业以及未充分就业人口数字突出表明，在评估就业市场状况时不仅仅考虑失业率是非常重要的
* 近期通胀有一些疲弱可能反映了石油以及非石油进口等暂时性因素
* 联邦公开市场委员会(FOMC)相信，目前阶段全球金融市场近期的动荡并不会对美国经济前景构成重大风险
* 如果就业市场形势和通胀继续改善，FOMC可能以更加循序渐进的步伐降低资产购买速度
* 触及失业率门槛并不会自动引发升息，但将暗示应该考虑整体经济前景是否需要升息
* 承诺帮助美国经济恢复充分就业并确保通胀率不会一直高于或低于2%
* 美联储预计将在3月公布对30家最大银行控股公司的压力测试结果
* 预计FOMC的货币政策方式将具有“很大的连续性”，强烈支持当前的政策方针(完)
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节和央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在