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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 21:53 BJT

美国经济：FED主席叶伦称就业市场复苏远未完成

路透华盛顿2月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二在众议院金融服务委员会表示：

* 经济活动加快促进了就业市场的进一步发展，但就业市场复苏远未完成

* 长期失业以及未充分就业人口数字突出表明，在评估就业市场状况时不仅仅考虑失业率是非常重要的

* 近期通胀有一些疲弱可能反映了石油以及非石油进口等暂时性因素

* 联邦公开市场委员会(FOMC)相信，目前阶段全球金融市场近期的动荡并不会对美国经济前景构成重大风险

* 如果就业市场形势和通胀继续改善，FOMC可能以更加循序渐进的步伐降低资产购买速度

* 触及失业率门槛并不会自动引发升息，但将暗示应该考虑整体经济前景是否需要升息

* 承诺帮助美国经济恢复充分就业并确保通胀率不会一直高于或低于2%

* 美联储预计将在3月公布对30家最大银行控股公司的压力测试结果

* 预计FOMC的货币政策方式将具有“很大的连续性”，强烈支持当前的政策方针(完)
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