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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 22:03 BJT

美国经济：冬季天气给评估整体经济趋势造成了困难--费城联储总裁

路透德拉瓦州纽瓦克2月11日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示：

* 冬季天气造成了异乎寻常的干扰，对最新就业数据产生负面影响

* 冬季天气给评估整体经济趋势造成了困难，可能需要数月时间才能对美国经济有“更好的解读”

* 重申应加快削减美联储资产购买规模，以反应经济走强的实际情况

* 重申对美国经济成长、就业和通胀的预估(完)
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