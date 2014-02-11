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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 23:07 BJT

表格: 美国12月趸售库存较上月增长0.3%，预估为增加0.5%

路透2月11日 - 美国商务部周二公布，美国12月趸售(批发)库存较上月增长0.3%(预估为上升0.5%)，11月确定为增长0.5%。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 12月 11月 前值 13年12月/12年12月

整体库存 0.3 0.5 0.5 4.0

耐久财(耐用品) 1.3 0.6 0.5 5.7

汽车 0.6 -0.7 -0.8 4.6

专业设备 1.9 1.4 1.0 6.0

电脑设备 5.3 3.6 3.0 8.4

机械 2.2 1.5 1.6 11.0

非耐久财 -1.3 0.3 0.5 1.3

石油 -5.1 -6.2 -5.0 -11.5

整体销售 0.5 1.0 1.0 5.8

耐久财 0.3 -0.1 -0.4 5.6

汽车 -0.7 1.6 0.7 4.8

专业设备 1.0 0.6 0.5 5.2

电脑设备 0.4 -1.4 -1.4 3.4

机械 0.9 -0.8 -1.3 16.9

非耐久财 0.6 2.0 2.1 6.0

石油 1.4 5.5 5.7 15.2 (以10亿美元计) 12月 11月 前值 12年12月 库存 517.92 516.38 516.40 498.21 耐久财(耐用品) 319.28 315.23 314.78 302.15 汽车 49.69 49.40 49.36 47.51 非耐久财 198.64 201.15 201.62 196.05 (以10亿美元计) 12月 11月 前值 12年12月 销售 442.39 440.39 440.08 418.13 耐久财(耐用品) 201.71 201.07 200.42 191.00 汽车 34.58 34.81 34.49 32.99 非耐久财 240.68 239.33 239.66 227.13

库存/销售比 1.17 1.17 1.17 1.19(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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