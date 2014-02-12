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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 08:04 BJT

日本数据：12月核心机械订单较前月下滑15.7%，三个月以来首降

接受内阁府调查的企业预估，核心机械订单继10-12月增加1.5%后，1-3月将下降2.9%。

12月核心机械订单较上年同期上升6.7%，市场预估则为增加17.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：(here)　 (完) (编译 朱晓军/龚芳; 审校 徐文焰/张涛)
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