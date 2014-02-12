修正-《美债周三展望》长债收益率达到两周最高，叶伦重申将继续缩减QE

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
(标题名称应为“《美债周三展望》”，非“《美债周四展望》”)
* 叶伦暗示将继续美联储缩减购债计划
* 叶伦总的来说态度谨慎，称就业市场复苏远未完成
* 美国三年期公债标售获得稳健需求
路透纽约2月11日 - 美国长期公债收益率周二攀升至两周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦承诺继续联储当前的缩减购买资产策略，尽管就业市场仍不稳。
美股上扬，投资人从避险公债市场撤资，对叶伦未让市场震惊感到高兴。叶伦重申尽管新兴市场近期出席抛售，美联储将继续以有序的步幅缩减宽松货币政策。
在她首次以美联储主席身份作的公开讲话中，叶伦表示，要美联储暂停缩减购债计划，除非就业市场前景“明显恶化”，或者通胀率不随着时间上升。
“市场真正听到的是讲话积极的一面，即全球市场动荡没有给美国前景构成问题。”富国固定收益部门全国主管George Rusnak表示。
“看来叶伦将求稳，意味着他们会继续缩减量化宽松政策。”Rusnak称，“市场放心了，因此美国公债市场出现一些回落。”
指标10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.72%，盘中一度升至1月29日来最高的2.73%。
30年期长债 跌14/32，收益率报3.68%，盘中触及两周高位3.70%。
五年期公债 跌7/32，收益率报1.52%。七年期公债 跌9/32，收益率报2.17%。
叶伦国会听证会结束后，美国财政部标售300亿美元三年期公债，获得投资人稳健需求，得标利率报0.715%，投标倍数达3.42，高于1月标售时的3.25以及3.32的均值。
包括海外投资人在内的间接投标者购买比例达到42%，是2011年8月来最高的，远高于上月的28%以及30.5%的均值。
周三，财政部将发售240亿美元10年期公债，近期10年期公债标售直接投标参与度下滑，且表现疲弱。
盘中稍早，美国一个月国库券利率降至逾一周低点，因之前众议院共和党同意提出不附加条件的上调举债上限议案。
众议院民主党领袖暗示，这样的议案会得到“广泛的支持”。
在公开市场，一个月国库券收益率 尾盘报0.05%。
-----------------------2003 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-03/32 (-02/32) 0.335
五年期公债 99-28/32 (-08/32) 1.525
10年期公债 100-09/32 (-11/32) 2.719
30年期公债 101-07/32 (-11/32) 3.683(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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