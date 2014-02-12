更新版1-美国政经：共和党妥协，众议院通过“无附加条件”提高举债上限法案

“他不愿意致力于解决我们的长期支出问题，”贝纳周二稍早时对记者说。“所以就让他的党给他所想要的上调举债上限吧。”

民主党掌控的参议院可能在周三开始考虑这项法案。参议院本周就通过法案的话，在2月27日美国财政部预计耗尽现有举债能力之前，可望给金融市场相当大的喘息空间。

美股对这个消息反应平平。美股连续第四日上涨，大多数交易员的注意力放在美联储主席叶伦的国会听证上。

“对于不会达成协议的担忧本来就很弱。(对市场)不是大利多，不过我很乐见达成协议，”Wells Fargo Funds Management首席证券分析师John Manley说。