更新版1-美国政经：共和党妥协，众议院通过“无附加条件”提高举债上限法案

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
“他不愿意致力于解决我们的长期支出问题，”贝纳周二稍早时对记者说。“所以就让他的党给他所想要的上调举债上限吧。”
民主党掌控的参议院可能在周三开始考虑这项法案。参议院本周就通过法案的话，在2月27日美国财政部预计耗尽现有举债能力之前，可望给金融市场相当大的喘息空间。
美股对这个消息反应平平。美股连续第四日上涨，大多数交易员的注意力放在美联储主席叶伦的国会听证上。
“对于不会达成协议的担忧本来就很弱。(对市场)不是大利多，不过我很乐见达成协议，”Wells Fargo Funds Management首席证券分析师John Manley说。
随着股票上涨，债券价格回落。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。