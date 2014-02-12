欧洲经济指标预测--2月12日-2月19日****

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10日当周 2月12日(三) 0745 法国经常账(亿欧元) 12月 -- 赤字19 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.3% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -0.3% +1.8% (较上年同期) +1.8% +3.0% 2月13日(四) 0001 英国RICS房价指数 1月 57 56 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.3% +1.3% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 1月终值 -0.7% -0.7% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 持平 持平 (较上年同期) -0.4% -0.4% 2月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% -0.1% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.3% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.3% +1.1% 0745 法国非农就业岗位 第四季 -- -0.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.8% -1.8% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 顺差150 顺差171 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.4% -0.3% 2月17日当周 2月17日(一) 暂无重要经济数据公布 2月18日(二) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余274 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余235 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入409 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差7.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差30.91 0930 英国CPI(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% PPI投入指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- -1.2% PPI产出指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 63.3 61.7 现况指数 44.0 41.2 2月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少2.4 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 -- 7.1% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +0.9% (不包括奖金)(较上年) -- +0.9% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 36.4 (完)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。