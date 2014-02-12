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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--2月12日-2月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值   
    2月10日当周 
    2月12日(三) 
    0745   法国经常账(亿欧元)                              12月         --      赤字19
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                  1月       -0.3%      -0.2%
                             (较上年同期)                             +0.1%      +0.1% 
    1000   欧元区工业生产(较前月)                          12月       -0.3%      +1.8%
                         (较上年同期)                                 +1.8%      +3.0%
    
    2月13日(四)
    0001   英国RICS房价指数                                 1月         57          56
    0700   德国消费者物价指数(CPI)(较上月)              1月终值       -0.6%      -0.6%
                              (较上年同期)                            +1.3%      +1.3%
    0700   德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)         1月终值       -0.7%      -0.7%
                                   (较上年同期)                       +1.2%      +1.2% 
    0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                      1月        持平       持平
                          (较上年同期)                                -0.4%      -0.4%
    
    2月14日(五)
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值       +0.2%      -0.1%
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值       +0.3%      +0.3%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                         +1.3%      +1.1%          
                                   
    0745    法国非农就业岗位                             第四季         --       -0.1%
    0900    意大利GDP(较前季)                        第四季初值       +0.1%       持平
                 (较上年同期)                                         -0.8%      -1.8%
    1000    欧元区贸易收支(亿欧元)                         12月     顺差150    顺差171
    1000    欧元区GDP(较前季)                        第四季初值       +0.2%      +0.1%
                 (较上年同期)                                         +0.4%      -0.3%
    
    2月17日当周
    2月17日(一)
    暂无重要经济数据公布 
    
    2月18日(二)
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           12月        --    盈余274
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --    盈余235
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --    流入409
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      12月        --   顺差7.12
                 全球贸易收支(亿欧元)                                    --  顺差30.91
    0930   英国CPI(较前月)                                    1月        --      +0.4%
               　　(较上年同期)                                          --      +2.0%
                零售物价指数(RPI)(较前月)                                --      +0.5%
                             (较上年同期)                                --      +2.7%
                扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                    --      +0.5%
                                         (较上年同期)                    --      +2.8%
                PPI投入指数(较前月)                                      --      +0.1%
                       (较上年同期)                                      --      -1.2%
                PPI产出指数(较前月)                                      --       持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.0%
                PPI核心产出指数(较前月)                                  --      +0.1%
                           (较上年同期)                                  --      +1.0%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                            2月       63.3       61.7
                           现况指数                                    44.0       41.2
    
    2月19日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               2月          --      0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                          1月          --    减少2.4 
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月         --       7.1% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                  　     --      +0.9%
                            (不包括奖金)(较上年)                         --      +0.9%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             2月          --       36.4 (完)
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