重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值4.15%，定位接近二级

* 招标品种：财政部五年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(12日)10:35-11:35

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：4.10%-4.18%

* 预测均值：4.15%

路透上海2月11日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，春节后公开市场逆回购再度暂停，令市场预期趋谨慎，新债定位难再现大幅偏低局面；不过年初机构配债需求仍待释放，尤其是国债整体需求较稳，明日新债收益率料接近或略低于二级市场，预测均值为4.15%。

“五年国债估计加权(中标收益率)4.17%左右吧，需求应该还行。”北京一券商分析师称。

他并指出，新债供给将会逐步增加，而且央行目前的政策态度仍不算明朗，令近期市场观望气氛趋浓，加之单只国债发行量已从年初的偏低水平逐步增至正常规模，中标收益率很难再现大幅低于现券的情景。

国家开发银行 周二招标的五期固息债(俗称“福娃债”)，收益率大多较预期稍高。面对本周公开市场大量逆回购到期，央行今日选择按兵不动，尽管未出市场意料之外，但仍难打消机构谨慎预期，投标心态亦受此波及。

面对大量逆回购资金到期，中国央行公开市场周二逆回购操作再次暂停。市场人士表示，央行此举并不意味着流动性收紧信号，在节后现金回流等因素对流动性助益下，央行未对资金面施以援手亦属于情理之中。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.2098%。二级市场上增发标的券--剩余期限约4.91年的固息国债140001券 今日无成交，上日成交对应收益率为4.15%。

本次续发的是今年第一期记账式附息国债，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月12日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。

该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月17日进行分销；2月19日起与原发行部分合并上市交易。