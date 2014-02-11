金砖国家：2月11日股汇市收盘纵览

路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月11日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上升0.99%，至944.75点。
中国股市：沪综指连三日收升并续创逾一个月新高，金融地产板块领涨
中国汇市：人民币窄幅波动后略收低，短期料续在6.06元盘整
香港股市：创下近三个月最大单日涨幅，保险股大涨
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拉美股市：拉美股市跟随美股走升，此前美联储主席叶伦称将维持当前的货币政策，安抚了投资者。巴西股市Bovespa指数 收高1.58%报48,462.79点，主要受到大宗商品出口商类股的支撑。
拉美汇市：拉美货币在美联储主席叶伦国会讲话后由升转跌
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南非股市：略微收低，终止连涨三日的势头；零售类股是表现最差的板块之一，因市场对消费者支出低迷和个人负债水平偏高感到担心。指标Top-40绩优股指数 微跌0.05%至41,299.94点，综合指数 小跌0.12%，报45,866.02点。
南非汇市：兰特兑美元从高位回落，未能守住由数据带动的涨势
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印度股市：收高，塔塔汽车由于季度获利飙升而上扬，软件服务提供商也收高，因此前一个行业组织预测软件出口将会好转。不过Reliance Industries下挫2%，抑制大盘涨势。指标BSE指数 收高0.14%或29.10点，至20,363.37点；NSE指数 升0.15%或9.25点，收报6,062.70点。
印度汇市：卢比在清淡交投中走强，因部分外资银行抛售美元以及印度贸易数据略好于预期，扶助卢比人气。卢比兑美元 收在62.22/23，周一收在62.43/44。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,341.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 上扬0.67%至728.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.02%至34.7525卢布；卢布兑欧元 微跌0.02%至47.4175卢布。(完)
(整理 徐文焰；审校 张若琪)