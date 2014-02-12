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亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:01 BJT

日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%

路透东京2月12日 - 日本央行周三公布，1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%。

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：

1月 12月 11月 上年1月

M2 +4.4 +4.3* +4.4 +2.7

M3 +3.5 +3.4 +3.5 +2.3

广义流动性 +4.4 +4.5* +4.5 +1.1

*为修正数据。

参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。

参看日本数据相关新闻，请点选 (完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)
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