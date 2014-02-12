日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透东京2月12日 - 日本央行周三公布，1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%。
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
1月 12月 11月 上年1月
M2 +4.4 +4.3* +4.4 +2.7
M3 +3.5 +3.4 +3.5 +2.3
广义流动性 +4.4 +4.5* +4.5 +1.1
*为修正数据。
参看完整表格，可点选日本央行网站 (here)。
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(编译 朱晓军；审校 张荻)
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