路透调查：英国经济料稳步复苏，但2015年前预计不会加息

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
调查中认为的主要复苏风险为房市过热、生产力偏低且英国重要贸易伙伴--欧元区的需求疲弱。欧元区的复苏仍不稳。
调查预测，英国从现在到2015年中期每季的GDP料将扩张0.6%，该预测与上个月相同。
但失业率下降的速度要比一个月前预测的快。本季失业率平均料为7%。
近期路透月度调查的预测已逐步下滑，只有在11月失业率没有达到18个月预测范围内的目标。
因此前瞻性指引如今没什么作用了，英国央行在周三公布季度通胀报告时料将有所调整。
英国央行总裁卡尼上个月表示，英国央行会在2月评估如何对变迁环境来调整指引，而绝大多数的受访者预期会承诺在很长一段时间维持利率不变。(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。