路透调查：英国经济料稳步复苏，但2015年前预计不会加息

调查中认为的主要复苏风险为房市过热、生产力偏低且英国重要贸易伙伴--欧元区的需求疲弱。欧元区的复苏仍不稳。

调查预测，英国从现在到2015年中期每季的GDP料将扩张0.6%，该预测与上个月相同。

但失业率下降的速度要比一个月前预测的快。本季失业率平均料为7%。

近期路透月度调查的预测已逐步下滑，只有在11月失业率没有达到18个月预测范围内的目标。

因此前瞻性指引如今没什么作用了，英国央行在周三公布季度通胀报告时料将有所调整。