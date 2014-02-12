《香港报摘》--经济日报2月12日

* 头版头条：

--美联储新任主席耶伦（Janet Yellen）出席任内首场国会听证时指出，经济动力不错，会继续缩减买债规模，但强调就业市场距离全面复苏尚远，暗示超低利率维持不变。

* 其他：

--中银香港 总经理兼人民币业务主管杨如海接受专访时称，去年全年该行人民币清算额达80万亿元，按年升86%，预期未来人民币清算量至少可达双位数增长；并预计有关方面很快会公布放宽香港居民每日兑换2万元人民币的限制。

--恒生指数 季度检讨今天收市后揭盅，市场估计澳博 以及永利 有机会晋身恒指成分股。

--长实 旗下于中国内地的投资公司，近日多次减持长园集团 的股份，套现约3.38亿元人民币，持股比例降至约11.85%。

--于中国内地经营4家“海洋公园”的海昌集团预计本月底展开路演，计划集资20亿港元，保荐人为法巴、美林。（完）

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