《香港报摘》--经济日报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 头版头条：
--美联储新任主席耶伦（Janet Yellen）出席任内首场国会听证时指出，经济动力不错，会继续缩减买债规模，但强调就业市场距离全面复苏尚远，暗示超低利率维持不变。
* 其他：
--中银香港 总经理兼人民币业务主管杨如海接受专访时称，去年全年该行人民币清算额达80万亿元，按年升86%，预期未来人民币清算量至少可达双位数增长；并预计有关方面很快会公布放宽香港居民每日兑换2万元人民币的限制。
--恒生指数 季度检讨今天收市后揭盅，市场估计澳博 以及永利 有机会晋身恒指成分股。
--长实 旗下于中国内地的投资公司，近日多次减持长园集团 的股份，套现约3.38亿元人民币，持股比例降至约11.85%。
--于中国内地经营4家“海洋公园”的海昌集团预计本月底展开路演，计划集资20亿港元，保荐人为法巴、美林。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。