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货币新闻 | 2014年 2月 12日 星期三 08:10 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油和馏分油库存料下降

路透2月11日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油和汽油库存料下滑。

在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，八位受访分析师预估，2月7日止当周美国原油库存料增加270万桶。

在油品方面，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少230万桶，部分原因在于美国的天气持续严寒。汽油库存料下降10万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的86.1%下降0.5个百分点。

EIA将于周三1530GMT公布库存数据。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，汽油库存减少47.9万桶，馏分油库存减少150万桶。

EIA上周公布数据显示，美国1月31日止当周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准，原油库存增加44万桶至3.58亿桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张若琪)
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