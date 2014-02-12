路透调查：美国上周原油库存料增加，汽油和馏分油库存料下降

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透2月11日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加，馏分油和汽油库存料下滑。
在美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，八位受访分析师预估，2月7日止当周美国原油库存料增加270万桶。
在油品方面，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料减少230万桶，部分原因在于美国的天气持续严寒。汽油库存料下降10万桶。
调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的86.1%下降0.5个百分点。
EIA将于周三1530GMT公布库存数据。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加210万桶，汽油库存减少47.9万桶，馏分油库存减少150万桶。
EIA上周公布数据显示，美国1月31日止当周馏分油库存减少240万桶，降幅高出预期，东海岸燃料库存跌至2003年4月以来最低水准，原油库存增加44万桶至3.58亿桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张若琪)
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路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。