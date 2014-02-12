中国金融：吉林信托近10亿矿产项目逾期，兑付危机仍在蔓延--报载

根据吉林信托最新公告，目前联盛能源已根据山西省金融办印发的《关于签署（山西联盛战略重组指引）的通知》进行重组，山西联盛、各债权人、各有关机构已在签署过程中，但个别债权银行尚未签署该重组指引。 “重整不是破产，据我们了解的情况，企业资产状况没有问题，企业正在与投资人进行谈判。”吉林信托方面表示。 据了解，联盛集团是柳林县最大的民营企业，下辖山西联盛能源有限公司及其控股的多家投资公司、下属的多家煤矿企业，总产能近4,000万吨。 2013年11月29日，山西省柳林县人民法院召开新闻发布会，宣布受理山西联盛能源有限公司及其下辖公司等12家企业的重整申请，令诸多债权人措手不及。 根据柳林县人民法院公布的数据显示，目前联盛集团财务状况堪忧，金融负债近300亿，已基本失去债务清偿能力，且面临欠缴税款、职工养老保险金、工程款、材料设备等多项财务问题。其中，与联盛集团有担保关系的民营企业有10多家，所欠信贷资金规模超过200亿。