日韩经济指标预测--2月13日-2月20日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 2月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日(四) -- 韩国央行利率决议 2月 2.5% 2.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超18,158 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,519 2月14日(五) -- 韩国出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.2% 进口(较上年同期) -- -0.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差7.4 2月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +0.3% GDP环比年率 +2.8% +1.1% 2月17日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 12月 -- +1.1% 产能利用率指数(较前月) -- -0.5% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 2月18日(二) 暂无重要经济数据出炉 2月19日(三) 2330 日本路透短观调查 2月 -- -- 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +15.3% 进口(较上年同期) -- +24.7% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差13,021 2月20日(四) 暂无重要经济数据出炉 (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。