《新兴市场重要经济事件预告》--2月12日-2月19日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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2月12日(三)
东京--国际货币基金组织(IMF)亚太部门副主任Jerry Schiff就日本的最新发展举行简报会(0300)。
孟买--印度软件和服务业企业行业协会NASSCOM举办2014年印度领导力论坛(至2月14日)。印度央行总裁拉詹将出席开幕式。
布达佩斯--匈牙利央行首席经济学家Danial Palotai就通胀趋势举行记者会(0800)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer与商界领袖和分析师一同出席关于干预捷克克朗的圆桌会议(1300)。
2月13日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席一议会委员会的听证会。
孟买--印度央行总裁拉詹将出席一场纪念会(1130)。
雅加达--印尼央行举行管理委员会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300)。
2月14日(五)
莫斯科--俄罗斯央行议息会议(1000)。
首尔--韩国央行总裁金仲秀例行会见投资银行专家，探讨最近期的经济事件。
墨西哥城--墨西哥央行公布1月政策会议记录(1600)。
2月17日(一)
阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会(至2月19日)。
2月18日(二)
马尼拉--菲律宾2014年投资论坛。菲律宾总统阿基诺、财长普里斯马和央行总裁泰谭柯将发言。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议(1400)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行议息会议(2300)。
2月19日(三)
阿克拉--加纳央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。