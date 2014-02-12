《汇市简讯》英镑/美元多头重占上风

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透2月12日 - 0002GMT
* 自关键支撑区1.625上涨，势头强劲--多头占上风
* 日线收在50日均线之上，表明近期低点可能守住
* 未来几日看来可能重测1.66阻力位
* 50日均线切入位在1.642，现在是支撑位
* 如果明显收在50日均线下方，可能让优势回到空头一方
* 图表：link.reuters.com/zeq76v(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。