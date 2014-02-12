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市场报道 | 2014年 2月 12日 星期三 08:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元多头重占上风

路透2月12日 - 0002GMT

* 自关键支撑区1.625上涨，势头强劲--多头占上风

* 日线收在50日均线之上，表明近期低点可能守住

* 未来几日看来可能重测1.66阻力位

* 50日均线切入位在1.642，现在是支撑位

* 如果明显收在50日均线下方，可能让优势回到空头一方

* 图表：link.reuters.com/zeq76v(完)

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