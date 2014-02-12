加拿大评等：计划中的财政整顿支持其Aaa评级以及稳定展望--穆迪

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(以下摘译自穆迪2月11日发布的新闻稿)
美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示，加拿大今日公布的2014-2015联邦预算符合其政策假设，支持该国Aaa债信评等，评等展望稳定。
2013-14财政赤字估计为国内生产总值(GDP)的0.9%，政府维持2015-16恢复平衡运算的目标，预估届时财政年度将会有温和的预算盈余，相当于GDP的0.3%。
尽管房市有降温迹象，且消费者信心下滑，但穆迪预估加拿大2014年GDP可望较2013年略为加速，因经济模式转向更加偏重出口。在此一转型过程中，政府收入可能缩减，但可望为当局控制支出的承诺所抵销，这将支持达成中期预算平衡目标。
此外，2014-15预估财政赤字相当于GDP的0.1%，就全球标准而言仍属温和，就算与赤字目标有些差距，也将不会对主权债信情况造成实质的负面压力。
预浏览英文新闻稿全文，请点选：(here)
(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。