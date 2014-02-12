加拿大评等：计划中的财政整顿支持其Aaa评级以及稳定展望--穆迪

美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示，加拿大今日公布的2014-2015联邦预算符合其政策假设，支持该国Aaa债信评等，评等展望稳定。

2013-14财政赤字估计为国内生产总值(GDP)的0.9%，政府维持2015-16恢复平衡运算的目标，预估届时财政年度将会有温和的预算盈余，相当于GDP的0.3%。

尽管房市有降温迹象，且消费者信心下滑，但穆迪预估加拿大2014年GDP可望较2013年略为加速，因经济模式转向更加偏重出口。在此一转型过程中，政府收入可能缩减，但可望为当局控制支出的承诺所抵销，这将支持达成中期预算平衡目标。