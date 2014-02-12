中国金融:今年银行业盈利增长放缓，上市银行净利同比增8.3%--交行

路透上海2月12日 - 中国交通银行金融研究中心最新研究报告指出，今年中国银行业将经历更多的冲击和挑战，行业整体盈利增长将逐步趋于经济体增长平均水平，预计上市银行今年净利润的增速将降至8.3%。

周二刊登在上海证券报的该报告预计，今年上市银行净利息收入和营业收入的增速将会较2013年进一步下降，分别下降至9.01%和10.73%左右，上市银行生息资产增速将在12%左右，略低于2013年13.51%的增速，生息资产平均余额增长将拉动上市银行盈利增速约10个百分点，略低于2013年的水平。

报告预计，2014年国内的信贷投放规模将比2013年增加8,000到1万亿元人民币，但余额增速将略有放缓。预计2014年银行业新增人民币贷款9.8-10万亿元，增速约为13.6%-13.9%。

报告还指出，预计2014年中国的存款利率彻底放开的可能性不大，因此银行净息差不会受到明显市场结构性调整带来的压力。但行业竞争加剧、稳健的货币政策和利率市场化的实际深化，2014年银行净息差仍将有所收窄，但幅度要小于2013年，预计实际幅度将可能达到7个基点，并因此拉低上市银行利润增速3.05个百分点左右。

另外，资产质量压力持续存在。问题突出行业的企业短期较难摆脱经营困境。这些企业不良贷款增长是未来银行业资产质量惯性下滑的最主要原因。银行虽然可以通过调整拨备，适度压低信贷成本率以反哺利润，但信贷成本仍将上升，对上市银行利润增长的负面影响可能从2013年的-0.86%进一步变为2014年的-1.33%。 银行业不良贷款惯性增长的趋势可能延续到今年下半年，行业不良贷款率增幅在0.1%-0.2%，将上升至1.1%左右的水平。如果中国国内生产总值（GDP）增长率接近7%，而商业银行并未有效对潜在风险加以控制，也不排除不良贷款率增长至1.3%-1.5%水平的可能。