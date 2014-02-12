《香港报摘》--信报2月12日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条：
--美联储主席指美国劳工市场远未全面复苏，有必要继续采取行动进一步扶持，因此仍会维持低息一段长时间。
* 其他：
--消息透露，中国广核集团计划下半年在香港发行H股上市，集资约20亿美元，并已聘请中国国际金融和德意志银行 为安排行。
--龙源电力 称，由于近两年生物质发电原料收集困难且价格逐年上升，公司遂出售两间生物质发电公司，因而作出不超过5亿元人民币资产减值。
--英国金融时报报道，比亚迪 已向伦敦交付20辆电动汽车e6，作为首批电动的士车队。
--汇丰控股 被新加坡富豪林荣福前妻入禀当地法院索偿，因银行曾误导她购入一批结构复杂的投资产品而蒙受损失。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 黄凯)
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。