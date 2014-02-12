《香港报摘》--信报2月12日

* 头版头条：

--美联储主席指美国劳工市场远未全面复苏，有必要继续采取行动进一步扶持，因此仍会维持低息一段长时间。

* 其他：

--消息透露，中国广核集团计划下半年在香港发行H股上市，集资约20亿美元，并已聘请中国国际金融和德意志银行 为安排行。

--龙源电力 称，由于近两年生物质发电原料收集困难且价格逐年上升，公司遂出售两间生物质发电公司，因而作出不超过5亿元人民币资产减值。

--英国金融时报报道，比亚迪 已向伦敦交付20辆电动汽车e6，作为首批电动的士车队。

--汇丰控股 被新加坡富豪林荣福前妻入禀当地法院索偿，因银行曾误导她购入一批结构复杂的投资产品而蒙受损失。（完）

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