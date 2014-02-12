版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 12日 星期三 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月12日

路透香港2月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。（1美元=7.7561港元 ）

美股道琼工业指数 周二收高192.98点，或1.22%，报15,994.77点。因国会议员同意推进上调美国举债上限立法，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦讲话维持缩减购债的时间表不变。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.730 6.95 59274 12.854 1.37 中国铝业 9.260 3.23 45305 2.873 2.60 中国移动 48.240 1.75 190531 74.831 0.18 中国人寿 42.480 7.11 93588 21.965 1.69 中石油 101.950 3.16 55052 7.907 1.64 中石化 77.090 3.43 35204 5.979 1.34 汇丰控股 52.400 1.99 1513489 81.284 1.99 中电信 46.980 2.31 29603 3.644 0.38 中国联通 13.430 1.51 266456 10.416 -0.61 兖州煤业 8.060 4.81 72293 6.251 2.82 华能国际 36.290 0.92 2856 7.037 0.10 南方航空 17.480 5.68 17607 2.712 1.94 东方航空 17.630 5.51 7454 2.735 1.29 中芯国际 5.170 -1.71 8673 0.802 -0.99（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐